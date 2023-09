Voorlopig geen nieuw seizoen Temptation Island na meldingen oud-deelnemers

Van het realityprogramma Temptation Island wordt voorlopig geen nieuw seizoen gemaakt, meldt RTL. De omroep wil eerst "meer duidelijkheid" over meldingen van oud-deelnemers die zeggen psychische klachten te hebben overgehouden aan hun deelname. RTL en producent SimpelZodiak willen daarover in gesprek met de voormalige deelnemers.

Bij Temptation Island wordt een aantal koppels uit Nederland en België van elkaar gescheiden, op een tropische locatie. Een groep singles probeert de mannen en vrouwen te verleiden. Het programma draait om de vraag of ze daar weerstand aan kunnen bieden; RTL omschrijft het als 'de ultieme relatietest'.

Psychische problemen

Afgelopen weekend kwam het AD met een interview met oud-deelnemers Aylin en Efrain, die stellen dat er bij het programma sprake was van manipulatie, onder meer bij de beelden die de twee van elkaar te zien kregen. Ze zouden nadien grote psychische problemen hebben gekregen.

Het stel nam advocaat Sébas Diekstra in de arm. Na publicatie van het artikel hebben zich bij hem nog meer oud-deelnemers gemeld, meldt de krant. Bij RTL zelf zijn volgens de omroep geen nieuwe meldingen binnengekomen.

Diekstra had eerder deze week een gesprek met de omroep, zegt directeur content bij RTL Peter van der Vorst in een reactie. Van der Vorst zou bij Diekstra hebben aangegeven in gesprek te willen met de melders, maar "we hebben tot op het moment van deze reactie nog niets gehoord".

De RTL-directeur noemt het verder "uiterst belangrijk om persoonlijk de ervaringen van deze (oud-)deelnemers zelf te horen". Hij zegt ook dat er "intensieve nazorg" wordt geboden en dat er met deelnemers uitgebreid wordt stilgestaan bij "het doel van boeteclausules".