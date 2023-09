Waakhond eist op korte termijn verbetering bij inzameling flesjes en blikjes

De verpakkingsbranche krijgt tot begin volgende maand om een verbeterplan in te dienen om voldoende plastic flessen met statiegeld in te zamelen. Dat laat de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) weten. De toezichthouder heeft de brancheorganisatie Stichting Afvalfonds Verpakkingen vandaag officieel gewaarschuwd dat het doel om flesjes in te zamelen niet wordt gehaald.

In de brief schrijft de ILT dat er een analyse en verbeterplan wordt verwacht waarmee de inzameldoelen wel worden gehaald. Slechts 68 procent in plaats van het wettelijk vastgelegde inzameldoel van 90 procent wordt nu gehaald. "Dat is een overtreding", benadrukt de ILT

Daarbij heeft de ILT bij het Afvalfonds ook cijfers gevorderd over onder meer inzamelcijfers per merk, het aantal flessen dat vrijwillig onder het statiegeldsysteem valt en de hoeveelheid inzamelautomaten en andere inzamelpunten.

Vervolgstappen

Voor het aanleveren van het verbeterplan krijgt het fonds tot begin oktober de tijd, laat een woordvoerder van de ILT desgevraagd weten. "De ILT zal de gevorderde gegevens van het Afvalfonds Verpakkingen analyseren en gebruiken bij het beoordelen van het verbeterplan. Daarna kijkt ILT of het aanleiding geeft tot vervolgstappen." Op de precieze vervolgstappen wil de ILT nog niet vooruitlopen.

Demissionair staatssecretaris Heijnen uitte vanmorgen haar onvrede over de inzameling van flesjes met statiegeld. Dat slechts 68 procent is gehaald, noemde zij "ronduit teleurstellend.

Heijnen verklaarde er bij het Afvalfonds Verpakkingen op te hebben aangedrongen om snel verbetering te laten zien. Het Afvalfonds is opgericht door het bedrijfsleven en regelt de inzameling van plastic flessen en blikjes. Pas volgend jaar komen cijfers over de inname van blikjes met statiegeld.

De invoering van de inzameling van blikjes verliep niet zonder problemen: