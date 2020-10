Wielerklassieker Parijs-Roubaix gaat tóch niet door

De wielerklassieker Parijs-Roubaix gaat niet door. Dat heeft de organisatie zojuist bekendgemaakt. De befaamde kasseienkoers zou op 25 oktober worden ingehaald.

Het besluit is genomen in overleg met de landelijke en regionale overheden. De ontwikkelingen rondom het coronavirus in Frankrijk maken de wedstrijd op dit moment onmogelijk.

De 118de 'Hel van het Noorden' zou aanvankelijk op 12 april worden verreden, maar werd vanwege de coronacrisis al uitgesteld naar de herfst. Nu heeft de organisatie besloten om de wedstrijd, die voor het eerst ook een vrouweneditie zou kennen, helemaal te schrappen.

De Franse autoriteiten hadden daartoe verzocht vanwege de aangescherpte coronamaatregelen in Frankrijk. De organisatie maakte bekend dat de klassieker volgend jaar op 11 april gehouden zal worden.

Geen Gilbert, wel Van der Poel

De Belg Philippe Gilbert zegevierde vorig jaar in Roubaix. De routinier van Lotto Soudal zou op 25 oktober niet meedoen, omdat hij nog te veel last heeft van de knieblessure die hij opliep in de Tour de France.

Mathieu van der Poel zou over ruim twee weken wel aan de start staan in Compiègne, de startplaats van Parijs-Roubaix. Zijn ploeg Alpecin-Fenix had een wildcard gekregen voor de klassieker.