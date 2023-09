Duitsers stunten op WK basketbal door Verenigde Staten in halve finales te verslaan

De basketballers van Duitsland hebben op de WK voor een daverende verrassing gezorgd door vijfvoudig wereldkampioen Verenigde Staten uit te schakelen in de halve finales. Ze vloerden de VS in het Filipijnse Pasay met 113-111 en spelen zondag voor het eerst om WK-goud.

Het is voor de Amerikanen de tweede keer op rij dat de WK-finale niet wordt behaald. In 2019 eindigden de Verenigde Staten als zevende.

De ploegen, met beide een flink aantal NBA-spelers, ontliepen elkaar lange tijd weinig en de verschillen waren klein. Bij rust leidde de VS met 60-59.

Venijn in de staart

Duitsland liep in het derde kwart weg en begon met tien punten voorsprong aan de laatste tien minuten. Daarin kwam de VS tot op een punt (108-107), maar na de 113-111 stond er minder dan een tel op klok en konden de Duitsers juichen.

Andreas Obst (24 punten) en Franz Wagner (22 punten) waren op schot bij Duitsland. De 23 punten en 8 rebounds van de Amerikaan Anthony Edwards, uitkomend voor de Minnesota Timberwolves, bleken onvoldoende.