Vingegaard wint koninginnenrit Vuelta, Jumbo-Visma bezet top3 in algemeen klassement

De etappe van vrijdag, door de Pyreneeën, was met recht de koninginnenrit te noemen. Vanaf de start was het al klimmen geblazen met een col van de derde categorie. Daarna werd het alleen maar zwaarder: de Col d'Aubisque, de Col de Spandelles moesten bedwongen worden en de finish was op de mythische Tourmalet.

Jumbo-Visma is de sterkste ploeg in de Ronde van Spanje, dat liet het Nederlandse team ook vrijdag weer zien in de koninginnenrit van de Vuelta. In de finale van de etappe kon Jonas Vingegaard het teamwerk uiteindelijk te bekronen met de ritwinst. Hij pakte een halve minuut op de nummer twee Sepp Kuss en de nummer drie Primoz Roglic.

De etappe was een bijzondere voor Remco Evenepoel, de Belg die de Vuelta ook graag wilde winnen, reed voor het eerst in zijn carrière een koers in de Pyreneeën. En deze dag zal hij nog wel even onthouden. Met nog 90 kilometer te gaan moest de Belg al plaatsnemen in een groep met geloste renners, waar ook João Almeida in zat. De Belg kwam nooit meer echt terug en reed op 30 kilometer van de streep al op zeven minuten achterstand.

Jumbo-Visma was daarmee al één favoriet kwijt voor de eindoverwinning in de Vuelta, maar het kon altijd nog beter, zo leek de Nederlandse ploeg te denken. In de finale van de etappe, bij de beklimming van de Tourmalet, had Jumbo-Visma nog vijf renners over: Robert Gesink, Wilco Kelderman, Roglic, Kuss en Vingegaard. Nadat de twee Nederlanders knap werk hadden verricht, was het tijd voor de kopmannen.