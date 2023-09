Rebellen in Congo laten babytweeling achter met bomgordel om

Rebellen in het oosten van de Democratische Republiek Congo hebben een babytweeling voorzien van een bomgordel die moest ontploffen zodra omstanders te hulp zouden schieten. Strijders van een militie hadden kort daarvoor de andere leden van het gezin gedood. Bomspecialisten hebben de destijds enkele maanden oude baby's van de explosieven bevrijd. De zwaar ondervoede zusjes, die inmiddels een jaar oud zijn, verblijven in een opvangcentrum, dat op zoek is naar een adoptiegezin. Dat meldde Congo-vertegenwoordiger Grant Leaity van VN-kinderrechtenorganisatie Unicef op een persconferentie in Genève. Hij ontmoette de tweeling onlangs in een lokaal opvangcentrum.

Het toenemende gebruik van geïmproviseerde explosieven is slechts een van de vele recente, verdorven trends. Grant Leaity, Unicef-vertegenwoordiger in Congo

Volgens Leaity willen strijders, vermoedelijk van de Allied Democratic Forces (ADF), de lokale bevolking met deze actie zoveel schrik aanjagen dat ze zich niet meer tegen de rebellen zullen verzetten. "Het toenemende gebruik van geïmproviseerde explosieven is slechts een van de vele recente, verdorven trends", zegt Leaity. Ongekend niveau Met het voorbeeld van de twee baby's wil de Unicef-vertegenwoordiger in Congo de aandacht vestigen op de schrijnende situatie van miljoenen kinderen in het Centraal-Afrikaanse land. Oost-Congo geldt als een van de gevaarlijkste en meest instabiele regio's in de wereld. Meer dan honderd milities vechten er tegen elkaar en tegen de Congolese autoriteiten, onder meer om de zeggenschap over de mijnen en grondstoffen in de regio. Congo beschuldigt de buurlanden Rwanda en Uganda regelmatig van het steunen van milities.

"Het geweld tegen kinderen in het oosten van Congo heeft een ongekend niveau bereikt", zegt Leaity. "Er zijn weinig en misschien wel geen slechtere plekken in de wereld om kind te zijn. Het land kent het hoogste aantal door de VN geverifieerde ernstige schendingen van kinderrechten in gewapende conflicten ter wereld. Dagelijks worden er kinderen verkracht en vermoord. Ze worden ontvoerd, gerekruteerd en gebruikt door gewapende groepen"

Er zijn weinig en misschien wel geen slechtere plekken in de wereld om kind te zijn. Grant Leaity, Unicef-vertegenwoordiger in Congo

Alleen al in de regio Noord-Kivu, waar de babyzusjes zijn gevonden, zijn in de eerste drie maanden van dit jaar 38.000 gevallen van seksueel en gendergerelateerd misbruik geregistreerd. Leaity gaat ervan uit dat het slechts het topje van de ijsberg is. In het oosten van Congo zijn 2,8 miljoen minderjarige kinderen met hun familie op de vlucht geslagen voor de aanhoudende terreur van rebellenbewegingen, die onderling strijden om de bodemschatten. Deze mensen sloegen in maart in Oost-Congo op de vlucht voor rebellenbeweging M23:

Om de hulp aan ontheemde families in Oost-Congo op te schalen zegt Unicef 400 miljoen dollar nodig te hebben. Volgens Leaity is sinds een oproep van juni slechts een fractie van dat bedrag bijeengebracht door de internationale gemeenschap. Unicef ondersteunt ondervoede kinderen in Oost-Congo, probeert zoveel mogelijk inwoners toegang tot schoon drinkwater te bieden en voorziet kinderen en hun families van psychologische hulp. Uiteindelijk is Congo alleen gebaat bij een politieke oplossing, stelt Leaity. "Wij roepen de regering van Congo, de andere Afrikaanse landen en de internationale gemeenschap op om samen te werken aan een vreedzame oplossing voor deze crisis, een oplossing die miljoenen ontheemde gezinnen in het oosten van Congo in staat zou stellen naar hun huis terug te keren."