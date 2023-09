Kool verslaat Wiebes op parkeerplaats Bataviastad na 'abnormale lead-out'

De gele leiderstrui van Lotte Kopecky (SD Worx), die zij gister had gegrepen met de zege in de tijdrit , bleef om de schouders van de wereldkampioen uit België. Al was de trui toch lange tijd in gevaar.

"De lead-out van 'Fransie' was abnormaal", zei Kool na afloop. "En ik liet mij niet opsluiten. Als ik kan sprinten, weet ik dat ik heel snel ben." Kool is de nieuwe leider in het puntenklassement.

In de strijd der topsprintsters heeft Charlotte Kool deze Simac Ladies Tour voor de tweede keer een rit gewonnen. In een massasprint liet zij Lorena Wiebes (SD Worx) kansloos op de parkeerplaats van Bataviastad in Lelystad. Kool (DSM) was superieur en won met meer dan een fietslengte voorsprong.

Zaterdag volgt een etappe met finish in Valkenburg. Het slotakkoord is in Arnhem (allemaal live vanaf omstreeks 14.30 uur).

De Ladies Tour duurt tot en met zondag 10 september. De derde etappe, een tijdrit rond het Belgische Leuven, is zaterdag vanaf 14.30 uur te zien op NOS.nl, in de NOS-app en via NOS Live (een app voor smart tv's).

Het was namelijk even schrikken voor het peloton, en zeker voor SD Worx, toen ze zagen dat de drie vroege vluchters (Anneke Dijkstra, Scarlett Souren en Julie Sap) met nog ruim vijftig kilometer te gaan een voorsprong hadden van zeven minuten. Terwijl de verschillen in het klassement na twee vlakke etappes en een tijdrit nog minimaal waren.

DSM-firmenich, Kools ploeg, hielp nauwelijks mee in die jacht op de kopgroep. "We dachten: het is vandaag niet aan ons om te rijden en dat heeft mooi uitgepakt", verklaarde Kool na de sprint. "Normaal doen wij altijd het werk, maar nu hadden we geen geel meer en vonden we dat het niet aan ons was."

SD Worx deed het werk, dichtte het gat wonderbaarlijk snel - met nog 40 kilometer te gaan was de voorsprong nog slechts 4,5 minuut - en bracht zo Kool in een zetel naar de finishlijn. Op 24 kilometer van de streep was er nog 1,5 minuut over van de voorsprong en lieten ze de koplopers nog even spartelen. In de massasprint was duidelijk wie de beste was: Kool.

Zaterdag zullen de sprintsters waarschijnlijk geen kans krijgen. Dan moet het peloton twee keer de Cauberg en drie keer de Bemelerweg over. Een pittige 131,6 kilometer etappe heuvel op heuvel af met start en finish in Valkenburg.