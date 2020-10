NK BMX door in afgeslankte vorm: één dag met minder deelnemers

De Nederlandse kampioenschappen BMX zijn teruggebracht van twee dagen naar één dag. Het evenement op Papendal, waar geen toeschouwers aanwezig mogen zijn, wordt komende zondag in afgeslankte vorm afgewerkt.

"Nu het aantal Covid-19 besmettingen in Nederland weer een vlucht heeft genomen, achten de betrokken partijen het niet verantwoord om bijna duizend rijders en begeleiding vanuit heel Nederland samen te brengen op één locatie", aldus de organisatie. "Zondag komen alleen nog de nieuwelingen, junioren en eliterijders in actie. Dit betreft in totaal zo'n 150 rijders."

Tot de deelnemers behoort wereldkampioen Twan van Gendt en ook Laura en Merel Smulders en Merle van Benthem zijn van de partij. Bij de mannen heeft Niek Kimmann, regerend Nederlands kampioen, zich afgemeld voor de strijd op Papendal, dat volgend jaar augustus de WK in huis heeft.