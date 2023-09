Kabinet steekt 500 miljoen euro in netwerkbedrijf Stedin

Het kabinet investeert 500 miljoen euro in het regionale elektriciteitsnetwerkbedrijf Stedin. De staat wordt hiermee voor 11,9 procent aandeelhouder van het bedrijf. De andere aandeelhouders zijn 42 gemeenten waar het bedrijf het netwerk beheert.

De investering werd vorig jaar al aangekondigd omdat de stroomnetwerken in Nederland overvol zijn en het kabinet wil dat de netwerkbeheerders het snel gaan uitbreiden. Landelijk netbeheerder Tennet moest noodgedwongen een voorlopige stop afkondigen voor nieuwe bedrijven die een aansluiting willen.

Bij Stedin zijn 2,3 miljoen huishoudens en bedrijven aangesloten in Zuid-Holland, Utrecht en Zeeland. Het bedrijf verwacht tot 2030 zo'n 8 miljard euro nodig te hebben om het netwerk uit te breiden. Het heeft de overheid zelf om een kapitaalinjectie gevraagd.

Minister Jetten voor Klimaat en Energie zegt dat dat voor de energietransitie nodig is. "Voor alle huishoudens en bedrijven die de komende jaren zelf elektriciteit willen produceren of overstappen van fossiele energie op duurzame elektriciteit is veel meer ruimte nodig. Het is van cruciaal belang dat de uitbreiding van het elektriciteitsnet op hoog tempo doorgaat."