Van Dam start Ladies Open in Hilversum zwak; felbegeerde toernooiwinst ver weg

Anne van Dam viel vorige week niet alleen vanwege haar tweede plaats op in Ierland, ook vanwege een incident met haar golfkarretje.

De 27-jarige Van Dam is dit weekend de grote publiekstrekker op de banen van de Hilversumsche Golf Club, voor het eerst sinds 1986 weer thuisbasis van de Ladies Open. Van Dam zal op de tweede dag de cut moeten halen om ook zondag in actie te komen.

Met een ronde van 74 slagen staat Van Dam al tien slagen achter op de voorlopige klassementsleider Sofie Bringer. De Zweedse kende een geweldige start met een ronde van acht slagen onder het baangemiddelde. Van Dam had vanaf de eerste hole moeite en liet vooral bij het putten slagen liggen.

Anne van Dam is niet goed begonnen aan de Ladies Open in Hilversum. Nederlands beste golfster, vorige week dicht bij toernooiwinst van het Iers Open , keek ernaar uit om voor eigen publiek ook voor de winst te gaan, maar na haar prestaties op dag één zal ze van ver moeten komen.

Titelverdediger Anna Nordqvist staat drie slagen achter haar landgenote Bringer. Namens Nederland kenden Romy Meekers en Lauren Holmey (beiden par) een betere eerste dag dan Van Dam, zij staan in de topveertig. Pasqualle Coffa (+4) staat al op ruime achterstand.

De Ladies Open is één van de 37 toernooien op de kalender van de Ladies European Tour (LET). Bij deze derde editie is het prijzengeld met twintig procent verhoogd naar 300.000 euro, waarvan 45.000 euro voor de winnares.