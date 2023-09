Grote wraakporno-groepen verdwenen van Telegram

Vier van de vijf grootste "expose"-groepen op Telegram zijn afgelopen dagen verdwenen. Het gaat om groepen waar beelden van vrouwen werden uitgewisseld, vaak naaktfoto's of seksueel getinte foto's, met contactgegevens.

Het verdwijnen van de groepen volgt op onderzoek van NOS Stories, waaruit bleek dat de groepen ondanks maatregelen allerminst waren verdwenen. In die groepen verschenen tot vorige week bij elkaar meer dan tienduizend berichten per dag. Leden speculeren dat het verdwijnen samenhangt met de publicatie van NOS Stories.

Onduidelijk is of Telegram de groepen heeft verwijderd, of dat de beheerders de groepen hebben gesloten. In één geval claimen de beheerders van de groep, die inmiddels weer een nieuwe zijn begonnen, dat Telegram de groepen heeft verwijderd. Dat is echter niet te verifiëren.

Account verdwenen

Onder de verdwenen groepen is ook de expose-groep met de meeste leden, namelijk 85.000. Voor een andere verdwenen groep, met 48.000 leden, moest 50 euro toegang worden betaald; van die groep is ook het account van de eigenaar van het kanaal verdwenen.

Eén groep, met ruim 28.000 leden, is in ieder geval niet verwijderd door Telegram; in die groep hebben de beheerders een bericht gepost dat de groep "per 6 september 23:00 uur" is "verdwenen van Telegram". Versturen van berichten is daar niet meer mogelijk.