Gemeenten regelen honderden extra opvangplekken voor Oekraïense vluchtelingen

Gemeenten gaan de komende weken honderden extra opvangplekken regelen voor vluchtelingen uit Oekraïne. Dat is de uitkomst van een ingelast overleg van demissionair staatssecretaris Van der Burg met het Veiligheidsberaad.

Van der Burg heeft aangegeven dat "de grens bereikt is" in de opvanglocaties en dat de centrale opvangpunten in Amsterdam en Utrecht vol zijn. Er moeten per direct 500 opvangplekken bij komen, legde hij voor in het overleg. Op 1 oktober moeten daar nog eens duizend plekken bij worden geregeld.

In Nederland zijn 98.000 Oekraïense vluchtelingen geregistreerd. Opvanglocaties hebben nu 81.000 bedden, waarvan er 80.000 in gebruik zijn.

De 25 veiligheidsregio's is gevraagd om het aantal opvangplekken de komende weken uit te breiden naar 90.000, en daarna naar 97.000. Afgesproken is dat de gemeenten hun uiterste best gaan doen om dat voor elkaar te krijgen.