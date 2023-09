Spaans OM klaagt voetbalvoorzitter Rubiales aan voor aanranding

Het Spaanse Openbaar Ministerie heeft de voorzitter van de Spaanse voetbalbond aangeklaagd voor de kus op de mond van Jenni Hermoso, na de WK-finale in Sydney. Luis Rubiales wordt beschuldigd van aanranding.

De aanklacht komt twee dagen nadat de speelster het OM om vervolging van Rubiales had gevraagd. Ze verklaarde ook dat zij en haar familie door Rubiales en zijn medewerkers onder druk zijn gezet om te zeggen dat Rubiales haar met haar instemming had gekust en tegen zich aan had gedrukt. Het OM klaagt Rubiales daarom ook aan voor het uitoefenen van dwang.

Zonder de aangifte van Hermoso kon het OM geen strafrechtelijk onderzoek tegen Rubiales starten.

Verontwaardiging

Hermoso is de aanvoerder van het Spaanse voetbalelftal dat vorige maand in Australië wereldkampioen werd. Nadat zij haar medaille had gekregen, greep Rubiales haar bij het hoofd en drukte een kus op de mond.

Toen daar verontwaardiging over ontstond zei de Spaanse voetbalbond dat dit haar instemming had gehad. Dat bleek niet te kloppen.

Een aanklager van het Spaanse hooggerechtshof zegt dat Rubiales een boete of een gevangenisstraf van 1 tot 4 jaar boven het hoofd hangt. De vrouwen en mannen van de nationale teams, en onder meer ook de Spaanse regering, eisen dat hij opstapt. De voetbalbond heeft hem geschorst.