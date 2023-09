Dag voor rentree zwijgt Hari, kijkt alleen voor zich uit: 'Geen zin in vragen'

"Ik heb vandaag geen zin om vragen te beantwoorden." Dat zei Badr Hari vanmiddag, nadat hij in Parijs drie kwartier te laat was gekomen op een persconferentie voor zijn rentree als kickbokser.

Na zeven gevechten op rij zonder overwinning had Hari klaarblijkelijk weinig zin in kritische vragen. Een staredown kon er nog net vanaf. En weg was het zwaargewicht, samen met wereldkampioen Rico Verhoeven het boegbeeld van kickboksbond Glory.

'Ik kan alleen vechten'

Elf maanden geleden leek Hari na een carrière van 20 jaar en 127 gevechten zijn afscheid aan te kondigen. Na zijn verliespartij tegen Alistair Overeem sprak hij zijn fans toe: "Ik denk er al een tijdje aan om een einde aan mijn carrière te breien. Ik denk niet dat jullie me nog eens terugzien in de ring."

Maar zaterdag stapt hij in Parijs toch weer de ring in. In februari kondigde Hari zijn comeback al aan, in een video op Instagram. "Het leven geeft mij geen andere keuze. Ik heb geen skills om bouwvakker of elektricien te worden. Ik kan alleen vechten, verder niets."