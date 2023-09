Twee doden door zwaarste regenval in bijna 140 jaar in Hongkong

Bij uitzonderlijk zware regenval in Hongkong zijn zeker twee mensen om het leven gekomen. De stadstaat en het zuidoosten van China worden geteisterd door zware buien die in het kielzog van orkaan Haikui langzaam over de regio trekken. Straten in Hongkong zijn veranderd in rivieren en sommige metrostations staan volledig blank.

In slechts enkele dagen tijd is 600 millimeter regen gemeten, een kwart van wat er normaal in een heel jaar valt. Donderdag zou in één uur 185 millimeter water naar beneden zijn gekomen. Het is de zwaarste regenval in bijna 140 jaar in Hongkong.

De twee doden zijn in verschillende delen van de stad drijvend in het water aangetroffen. Ruim honderd mensen zijn naar het ziekenhuis gebracht en een nog onbekend aantal mensen moest gered worden door de hulpdiensten.