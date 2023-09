Boswachter plaatst illegaal bord om berm te beschermen tegen zwerfafval

Volgens Kapteijns helpt het om de berm een beschermde status te geven. "Dieren krijgen blikjes of frikandellen om de oren geslingerd. Er wordt van alles naar buiten gegooid. In natuurgebieden is dat minder dus misschien moeten we de bermen ook die beschermde status geven":

Een illegaal verkeersbord tegen zwerfafval in de berm blijkt succesvol. Zo succesvol dat de gemeente Tilburg het oogluikend toestaat en tientallen andere gemeenten ook interesse in het bord hebben getoond,

Het eerste bord plaatste Kapteijns langs de oprit van de A65. Dat mocht niet, want daar is een vergunning voor nodig, maar het bleek wel te werken. "Als een soort guerrilla-actie hebben we het neergezet bij de oprit van de A65 in Tilburg", zegt Kapteijns, die wel begreep dat de gemeente niet veel later vroeg om het bord te verwijderen. "Terecht natuurlijk. We hadden nu eenmaal geen vergunning."

Dertig gemeenten geïnteresseerd

Toch kon de gemeente de actie van de boswachter wel waarderen. "Het is natuurlijk een hartstikke goed idee. We willen de natuur en de bermen beschermen en het is ook goed om mensen bewust te maken van hun leefomgeving", zegt wethouder Maarten van Asten en dus staat het er nu toch weer. Met toestemming. En zeker dertig gemeenten willen het bord nu ook.