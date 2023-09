Witte Huis heeft nieuwe Situation Room: 'Nu net als in de film'

Een van de bekendste ruimtes van het Witte Huis is volledig vernieuwd. De plek waar president Obama de dood van al-Qaida-leider Bin Laden live volgde, waar zijn voorganger Bush de reactie op 9/11 plande en waar Lyndon Johnson leiding gaf in de Vietnamoorlog. De Situation Room is na een verbouwing van 50 miljoen dollar weer open. De naam voor het zenuwcentrum in de kelder van het Witte Huis is wat verwarrend: het gaat niet om één kamer, maar om een complex van verschillende ruimtes, zo'n 500 vierkante meter groot. Er is een vergaderzaal waar de president met zijn topadviseurs kan overleggen, de Watch Room waar constant de laatste beelden en inlichtingen gemonitord worden en verschillende kleinere ruimtes voor apart overleg. Het was president Kennedy die in 1961 na het drama van de Varkensbaai opdracht gaf voor de WHSR, whizzer zoals dagelijkse gebruikers de ruimtes noemen. Zijn aanval op Cuba was mede mislukt doordat niemand een volledig overzicht had van de snelle ontwikkelingen. Alle inlichtingenkanalen stroomlijnen op één plek in het Witte Huis moest dat voortaan voorkomen. Een overzicht van de Situation Room in de loop der jaren:

De ruimte was voor het laatste gerenoveerd in 2007, het jaar dat Nokia nog het bestverkochte mobieltje wereldwijd was. Niet alleen is de technologie sindsdien verbeterd, er moest ook een betere bescherming tegen afluisteren komen, vertelde WHSR-chef Marc Gustafson tijdens een rondleiding voor Amerikaanse journalisten. "Je moet je tegenstander constant bijblijven." Het bestaande interieur werd volledig gesloopt en de ruimte werd anderhalve meter uitgediept om meer kabels onder de vloer te kunnen trekken. Moest Obama bij de aanval op Bin Laden nog naar een zijkamertje uitwijken omdat er geen video gestreamd kon worden in de centrale vergaderzaal, nu hebben ook de videoschermen daar alle benodigde verbindingen. Nog een keer zo'n grondige renovatie is voorlopig niet nodig: in weggewerkte tussenruimtes is de technologie voortaan makkelijker te vervangen. Zoals in de film Daarnaast heeft alles een meer presidentiële uitstraling gekregen. De kale beige wanden van de ruimte zijn nu vervangen door panelen van mahoniehout. Aan de lange vergader tafel is voor veertien personen plek in zwaar leren stoelen. "Het is een combinatie van traditioneel en modern." In alle plafonds zitten nu led-lampjes die de gebruiker desgewenst van kleur kan veranderen. Op de klokken wordt niet alleen de lokale tijd bijgehouden en de tijdzone waar de president zich bevindt, maar ook die in conflictgebieden: bij het persbezoek werden ook Teheran, Kyiv en Niamey in Niger getoond. Het heeft allemaal iets meer grandeur dan de oude ruimte, vindt Gustafson. Bezoekers merkten volgens hem in het verleden nog wel eens op dat de kamer er in Hollywoodfilms vaak imposanter uitziet dan de werkelijkheid. "Maar dit ziet eruit zoals in de films." Een zeldzaam kijkje in de Situation Room: