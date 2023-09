Oranje traint zonder Veerman, die vannacht vader werd van zoon Frenkie

Het Nederlands elftal is in Zeist met 24 spelers begonnen aan de eerste training richting het EK-kwalificatieduel in Ierland van zondag. Alleen Joey Veerman ontbreekt, de middenvelder van PSV werd kort na de 3-0 zege van gisteravond op Griekenland vader.

De pasgeboren zoon van de PSV'er heeft de naam Frenkie gekregen. En dat is ook de voornaam van middenvelder De Jong, voor wie Veerman donderdagavond in de 77ste minuut in het veld kwam.

De Volendammer speelde zijn tweede interland voor Oranje.