Zeven doden door noodweer Griekenland, mogelijk grote financiële schade

Verschillende regio's in het midden van Griekenland kampen nog altijd met de gevolgen van dagen zware regenval door storm Daniel. Het extreme weer is afgenomen, maar reddingswerkers blijven in het Griekse rampgebied proberen mensen uit ondergelopen dorpen in veiligheid te brengen.

Griekenland kampt nog altijd met de gevolgen van dagen zware regenval door storm Daniel. Reddingswerkers blijven in het Griekse rampgebied proberen mensen uit ondergelopen dorpen in veiligheid te brengen. De schade in het gebied is enorm. - NOS

De BBC meldt dat een Oostenrijks stel wordt vermist dat op huwelijksreis was in de badplaats Potistika, in Thessalië. De twee zouden in hun vakantiehuis hebben geschuild tijdens het noodweer. Dat huis is vervolgens meegesleurd door de overstromingen en in zee gespoeld, zegt de eigenaar tegen de Britse omroep.

Die was gevlucht naar hoger gelegen gebied en had het stel geadviseerd dat ook te doen.

720.000 hectare onder water

De financiële schade door het noodweer is nog steeds moeilijk in te schatten. Infrastructuur in de havenstad Volos, ten noorden van Athene, is zwaar beschadigd. De hele regio Thessalië, in het midden van het land, wordt beschouwd als de 'graanschuur' van Griekenland. De meeste landbouwgrond daar staat onder water. "Ik denk niet dat we ons de omvang van deze ramp hebben gerealiseerd", zegt Efthymios Lekkas, een expert op het gebied van rampenbeheersing, tegen de Griekse omroep ERT.

Thessalië is goed voor ongeveer 15 procent van de jaarlijkse landbouwproductie van Griekenland. Het is ook een belangrijk gebied voor de katoenproductie. Door de overstromingen ligt in de regio nu meer dan een meter slib en dat zal langdurig negatieve gevolgen hebben, zegt Lekkas. "De landbouwproductie wordt niet alleen dit jaar vernietigd. Door de dikke laag slib is de grond niet meer vruchtbaar."

De Griekse weerdienst heeft een kaart gedeeld waarop de omvang van de overstromingen te zien is. In totaal staat zo'n 720.000 hectare onder water,. De gemeenten Trikala en Karditsa in de regio Thessalië zijn overstroomd doordat de beken en zijrivieren van de Pinios buiten hun oevers zijn getreden.

Vanochtend werd ook alarm geslagen voor de stad Larissa. Daar bereikte rivier de Pinios een waterpeil van 9,5 meter, terwijl het normaal zo'n 4 meter is, meldt de krant Kathimerini. Vandaag werden evacuatiebevelen uitgevaardigd voor twee gebieden ten noorden van Larissa. De autoriteiten stuurden waarschuwingen naar mobiele telefoons in het gebied.

Het Griekse weerbureau EMY meldde vandaag dat storm Daniel is gaan liggen. De hoeveelheid neerslag die de afgelopen drie dagen viel, is ongekend. De hoeveelheid neerslag overtrof alles wat eerder door Griekse meteorologen was gemeten. Op sommige plekken viel in minder dan 24 uur ruim 700 liter water per vierkante meter.

Ook slachtoffers in Turkije en Bulgarije

Ook Bulgarije en Turkije kregen de afgelopen dagen te maken met noodweer. In het westen van Turkije kwamen vijf kampeerders om het leven toen ze werden verrast door overstromingen. In Istanbul kostte het noodweer aan twee mensen het leven. In de grootste stad van het land zijn honderden huizen en bedrijven beschadigd geraakt door het water.

In Bulgarije kwamen zeker vier mensen om. Aan de kust met de Zwarte Zee hebben ook toeristen veel last van het noodweer, waar hotels en campings onder water staan.