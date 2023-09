New York juicht voor US Open-sensatie Shelton, rookie met Nadal-achtige biceps

Foto: 4e802b3a-a8c5-3c38-b292-bb41939197a9 - ANP

Vooral Sheltons service geldt als een indrukwekkend wapen, met opslagen van soms tegen de 240 kilometer per uur. Hij zorgt voor spektakel. Een 'big-hitter' noemen ze hem, met een vleugje branie erbij. "Tijdens wedstrijden probeer ik te genieten. Ik kijk dan naar mijn box, zie mijn familie en vrienden en krijg een glimlach van hen, ik geniet van die interactie", aldus de toernooiverrassing. Geen toevalstreffer Toch komt zijn opmars niet helemaal uit de lucht vallen. Shelton haalde namelijk in januari uit het niets de kwartfinales van de Australian Open, maar daarna werd het stil rondom hem. Dat viel ergens wel te verklaren, aangezien Shelton dit jaar voor het eerst op het hoogste tennisniveau aan het rondkijken is. Shelton besloot in de zomer van 2022 volledig voor zijn profloopbaan te gaan. Hij had zojuist de NCAA-titel gewonnen in het enkelspel, het prestigieuze kampioenschap in het Amerikaanse collegetennis, en wilde kijken hoe ver hij het kon schoppen.

Foto: 96ce8cc7-784d-31be-9eb1-7bd242f04fa3 - AFP

Shelton bewandelde een ongewone weg richting de top van het tennis. Waar de gemiddelde jeugdtennisser vanaf een jaar of twaalf naar het buitenland gaat om internationale ervaring op te doen, koos hij ervoor om in Florida te blijven. Sterker, rond die leeftijd besloot Shelton zich pas echt op tennis toe te leggen. De in Atlanta geboren speler droomde er in zijn jeugd namelijk van een rappe quarterback te worden in het American football. Voor het eerst buiten de VS Maar mede dankzij de adviezen van vader Bryan Shelton, die zich in de jaren negentig naar de 55ste plaats op de wereldranglijst sloeg en in 1994 de vierde ronde op Wimbledon haalde, koos de jonge Ben voor een loopbaan als tennisser. Een betere mentor is bijna niet denkbaar. En zo gebeurde het dat Shelton dit jaar tijdens de Australian Open pas voor het eerst in zijn leven buiten de Verenigde Staten kwam.

Beelden van de partij tussen de Amerikanen Ben Shelton en Frances Tiafoe in de kwartfinales van de US Open in New York. - NOS

Het talent en de uitstraling van Shelton, die ondertussen is opgeklommen naar de 47ste plaats op de wereldranglijst, valt overigens al langer op in de tenniswereld. Banden met Federer Zo tennist hij al enige tijd onder de zakelijke vleugels van Roger Federer. Shelton staat namelijk onder contract bij het managementbureau van de Zwitser. De vorig seizoen gestopte Federer haalde publieksspeler Shelton vervolgens binnen voor de Laver Cup, het jaarlijkse tennisonderonsje tussen Europa en de rest van de wereld. Federer is mede-eigenaar van de tennisversie van de Ryder Cup. Ook veranderde Shelton dit jaar van kledingsponsor en draagt hij nu tenniskleding van een merk waar de Zwitserse tennislegende een belang in heeft. Ook de Poolse topspeelster Iga Swiatek, viervoudig grandslamkampioene, wordt door dit sportmerk gesponsord.

Foto: a1cc9933-b30b-3ce5-950b-6735c5d231c3 - On Running