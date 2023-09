'Alles ging mis' rond bouw Haags cultuurcomplex Amare

De plannen en de aansturing leken nergens op, de gemeenteraad werd misleid en de kosten stegen de pan uit. Oftewel: alles ging mis bij de bouw van het culturele complex Amare in Den Haag.

Dat is de conclusie van de raadsenquête naar het cultuurcomplex die vrijdagochtend is gepresenteerd. "Het publieke belang van Amare is verwaarloosd", zeggen de onderzoekers.

658 miljoen

De bouw van het complex kost 520 miljoen euro, heeft de commissie berekend. In eerste instantie werd uitgegaan van 170 miljoen euro. Daarnaast is er zo gefocust op de bouw dat er geen geld meer is om ook voorstellingen te brengen die horen bij een 'cultuurpaleis', meldt Omroep West.

De directeur heeft in een verhoor met de enquėtecommissie gezegd dat Amare sowieso een miljoen euro extra subsidie per jaar nodig heeft. Zo kan het eindbedrag over vijftig jaar nog oplopen tot maximaal 658 miljoen, berekent de onderzoekscommissie.

Toekomstvisie ontbreekt

"In zowel de voorbereiding van de bouw, als de bouw van het complex zelf is nooit concreet beschreven wat de gemeente met de bouw wil bereiken en hoe dit de belangen van de Haagse burger dient", schrijft de commissie. "Nu het gebouw er staat, is zowel het college als de raad verplicht na te denken over wat de gemeente wil bereiken met Amare."

Gemeenteraad gezien als horde en misleid

De commissie heeft ook aanmerkingen op de besluitvorming onder verschillende wethouders en hoe de gemeenteraad daardoor steeds achter de feiten aanliep. Zo is er in 2014 gestart met de aanbesteding voordat de raad had besloten tot de bouw en in 2018 werd het contract voor de bouw al getekend voordat het voorstel in de raad werd behandeld.

De onderzoekers concluderen dat "de gemeenteraad niet werd behandeld als hoogste orgaan, maar als een horde die moest worden genomen."

Er was volgens de commissie bovendien sprake van een "wethouderscultuur", waarbij tegengeluid van ambtenaren, externe adviseurs of raadsleden niet werd geduld. Bij de besluitvorming zou de raad op verschillende momenten zijn misleid.

Bespreken en bepalen

Het is nu aan de gemeenteraad om het rapport van de enquêtecommissie te bespreken en te bepalen hoe het nu verder moet.