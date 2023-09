Laurel en Hardy in Deventer: twee onhandige inbrekers richten ravage aan

Een inbraak in een winkel in telefoononderdelen in Deventer is uitgelopen op iets dat doet denken aan een film van Laurel en Hardy. Twee onhandige inbrekers, een dikke en een dunne, richtten veel schade aan om er uiteindelijk met een schamele buit mee vandoor te gaan. "Het zijn bizarre beelden", zegt politiewoordvoerder Sven Strijbosch tegen RTV Oost. "Zo ingewikkeld doen voor een paar witte sneakers en wat telefoonschermen. Ze hebben daarvoor de zijmuur van het pand vernield, er is een vitrine gesneuveld en alle postpakketten zijn opengemaakt. Alles is overhoop gehaald." Zo klommen de inbrekers op kousenvoeten door het kleine gat:

