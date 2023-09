Vanavond op tv: De geopolitieke macht van Musk • Gaswinning in de Waddenzee? • Onzekerheid rond Delta Rhine Corridor • Zomer in Rusland

Volgens CNN heeft zakenman Elon Musk vorig jaar een Oekraïense drone-aanval op het door de Russen bezette schiereiland de Krim gedwarsboomd. Musk zou zijn bedrijf Starlink hebben opgedragen de internetverbinding te verbreken in de omgeving van de Oekraïense aanvalspoging. Daardoor verloren de drones de verbinding bij de Krim. CNN baseert zich op passages uit een nog te verschijnen geautoriseerde biografie over de miljardair. Correspondent Rudy Bouma sprak biograaf Walter Isaacson, ook over het blokkeren van de aanval.

De NAM wil gas winnen ten noorden van het Friese dorp Ternaard in de Waddenzee. Maar de vergunning laat op zich wachten. Er zijn zorgen dat de Waddenzee de status van Unesco-status verliest als Nederland doorzet met gas- en zoutwinning. Door de mijnbouw kan de bodem onder het wad verzakken. Wordt daarbij ook nog de zeespiegelstijging opgeteld, dan kan de Waddenzee zijn unieke natuurlijke eigenschappen verliezen, zoals het droogvallen bij eb. Het Wad is sinds 2009 Werelderfgoed.

Wel of geen vergunning voor gaswinning in de Waddenzee?

Het is één van de grootste infrastructurele projecten van Nederland: de Delta Rhine Corridor. Meerdere pijpleidingen voor het transport van grote hoeveelheden chemische stoffen vanuit de Rotterdamse haven naar het achterland. Dan rijden er minder treinen met gevaarlijke stoffen door steden en dorpen. Iets waar omwonenden al jaren op hopen. Het kabinet moet er deze maand een knoop over doorhakken, maar de financiën zijn nog niet rond.

Zomer in Rusland: Russen blijven thuis

De Russen zijn dit jaar meer dan ooit overgeleverd aan een vakantie in eigen land, waar het leven op het eerste gezicht gewoon doorgaat. Ondanks westerse sancties, een geïmplodeerde roebel en de inmiddels continue dreiging van drone-aanvallen op Moskou en een eventuele nieuwe mobilisatie. De oorlog waart rond in het leven van de Russen, maar in hoeverre hebben ze er echt last van? Nieuwsuur trekt langs de stadsstranden, het Gorkipark en het uitgaansgebied in Moskou. Te gast is correspondent Iris de Graaf.