Britten staan zonder grote herdenking stil bij één jaar overlijden Elizabeth

Het is vandaag precies één jaar geleden dat koningin Elizabeth II overleed. De in het zwart geklede BBC-presentator bracht op 8 september 2022 met gedragen stem het nieuws: de geliefde 96-jarige Britse koningin was vredig gestorven op haar Schotse kasteel Balmoral Castle.

De vlag boven Buckingham Palace zakte naar halfstok. Binnen enkele minuten stroomde het plein voor het paleis vol mensen en kwam de internationale media-machine op stoom.

In de dagen die volgden toonde het land zich van zijn emotionele kant. Veel Britten lieten een traan bij het einde van een tijdperk. Mensen stonden dag en nacht kilometers lang in de rij om langs de kist van Elizabeth te schuifelen. Bijna twee weken lang was de wereld getuige van allerlei plechtigheden, ridders in glimmende harnassen, optochten en rouwstoeten.

Meltdown bleef uit

In het jaar dat volgde werd de nieuwe koning Charles nauwlettend en ook wel argwanend in de gaten gehouden. Was hij wel capabel genoeg om zijn moeder op te volgen? Maar een door sommigen gevreesde 'meltdown' van het Britse koningshuis bleef uit. De kroning van Charles in mei werd goed ontvangen, al werd er wel gemopperd over de kosten.

Het overgangsjaar verliep niet zonder problemen voor het koningshuis, maar de beroemde 'keep calm and carry on' methode bleek te werken. Ook toen prins Harry zijn boek Spare vol schadelijke onthullingen publiceerde en met zijn vrouw Meghan in een Netflix-documentaire een boekje open deed over het koninklijk huis.

Koning Charles zei niets, ging stoïcijns door met zijn taken en verplichtingen. En dat lijkt te werken: volgens peilingen vinden de meeste Britten dat hij het goed doet (59 procent vergeleken met 17 procent die dat niet vindt). Steun voor de republikeinse beweging, die naar een gekozen staatshoofd streeft, blijft beperkt tot zo'n 28 procent. Dat is niet niks, maar het is bepaald geen ernstige bedreiging voor de monarchie.

Continuïteit

Nu richt de aandacht zich op de toekomst. Wat voor soort koning zal Charles III zijn? Het eerste jaar was vooral gericht op stabiliteit handhaven, standvastig zijn, continuïteit uitstralen.

Plannen om het aantal werkende leden van de familie te verminderen zijn bijna vanzelf in werking gezet. Prins Harry is vertrokken, en prins Andrew, de broer van Charles, heeft door verschillende schandalen afstand moeten doen van zijn koninklijke taken.

Achter de schermen wordt gewerkt aan de belofte om het aantal koninklijke landgoederen af te bouwen, een ontwikkeling van privé-eigendom naar open landgoederen en musea, toegankelijk voor het publiek.