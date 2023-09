Ook WK-finale Florijn, Van Dorp en dubbeltwee; nu acht olympische roeitickets

Nog eens drie Nederlandse roeiboten hebben zich in Belgrado geplaatst voor een WK-finale en zo tickets bemachtigd voor de Olympische Spelen in Parijs. Donderdag plaatste de Nederlandse ploeg zich al op vijf onderdelen voor de Spelen van 2024 in Parijs.

Skiffeurs Karolien Florijn en Simon van Dorp wonnen met flink vertoon van macht in de halve finales. Regerend wereldkampioene Florijn nam al snel een ruime voorsprong en roeide met alle concurrenten in haar zicht naar de finale. Ze was bijna vijf seconden sneller dan regerend olympisch kampioene Emma Twigg uit Nieuw-Zeeland.

Van Dorp maakte in het laatste deel van zijn halve finale het verschil. Hij liet de Deen Sverri Nielsen achter zich en haalde Thomas Mackintosh uit Nieuw-Zeeland in en won in 6.55,46. Nielsen klokte 6.57,30.