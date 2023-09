Yesilgöz tegen Extinction Rebellion: zoek andere plek om te demonstreren

Demissionair minister Yesilgöz roept demonstranten van Extinction Rebellion op om niet op de A12 in Den Haag te demonstreren. Ze benadrukt dat demonstreren "een groot goed" is in Nederland, maar "doe het alsjeblieft ergens anders".

De Nederlandse tak van de internationale klimaatbeweging wil vanaf morgen dagelijks de A12 (Utrechtsebaan) blokkeren en dat volhouden tot alle subsidies voor fossiele brandstoffen worden afgeschaft.

De minister van Justitie en Veiligheid zei voor aanvang van de ministerraad dat er maar weinig regels zijn waar demonstranten zich aan hoeven te houden. Eén daarvan is dat de burgemeester, de politie en het Openbaar Ministerie bepalen of een demonstratie op een bepaalde plek kan, en bij de A12 is dat volgens haar niet het geval. "Wegen bezetten: dat willen we niet in Nederland."

Ze vindt het "oprecht heel jammer" dat Extinction Rebellion het plan om de weg te bezetten toch doorzet en dat daarom de komende week duizenden agenten moeten worden ingezet. "Ik zou als minister van Justitie en Veiligheid willen dat de politie zich kan bezighouden met de eigenlijke taak en dat is boeven vangen."