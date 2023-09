Pittig chipje uit de handel na dood tiener VS

Een Amerikaanse fabrikant haalt pittige chips uit de handel na de dood van een 14-jarige jongen in Massachusetts. Zijn familie is ervan overtuigd dat het eten van de extreem pikante snack hem fataal is geworden.

De tortillachip werd per stuk verpakt verkocht voor 10 dollar in een doos gevormd als een lijkkist, versierd met doodshoofden, gifslangen en Magere Hein. Consumenten worden onder de naam One Chip Challenge uitgedaagd hun reactie te filmen als ze het zoutje eten en zolang mogelijk niks te eten of drinken.

Voor de chips worden de Carolina Reaper en Naga Viper pepers gebruikt, die 1,7 en 1,4 miljoen scoren op de Scovilleschaal van pittigheid. Op diezelfde schaal zit tabasco rond de 5000 en halen jalapeño's 10,000, wat betekent dat er zoveel lepels water nodig zijn om de smaak van één lepel te verhullen.

Op de verpakking staan waarschuwingen dat het product alleen bedoeld is voor volwassenen en gebruik is afgeraden bij zwangerschap. Er wordt aangedrongen medische hulp te zoeken bij flauwvallen, langdurige misselijkheid of als ademhalen moeilijk wordt.

Op school gegeten

De 14-jarige Harris Wolobah uit Worcester had volgens zijn moeder de chip afgelopen vrijdag van een klasgenoot gekregen. Hij was op school misselijk geworden, maar leek beter toen hij naar huis ging. Later die middag werd hij bewusteloos op zijn kamer aangetroffen. Hij werd kort daarna in het ziekenhuis doodverklaard.

Hoewel een autopsie nog de precieze doodsoorzaak moet vaststellen zijn de nabestaanden ervan overtuigd dat de chip tot zijn dood leidde. De jongen was volgens hen verder in prima gezondheid.

Er zijn al eerder mensen in het ziekenhuis opgenomen na het eten van de chips, onder wie andere kinderen. Zo moest er een ambulance langs bij zeven kinderen in Minnesota die op school de challenge hadden uitgevoerd en belandden drie leerlingen uit Californië in het ziekenhuis.

Terugroepactie

Volgens artsen veroorzaakt de stof capsaïcine in de chips een brandend gevoel en tinteling in de mond, maar kan het in extreme gevallen ook tot hartritmestoornissen leiden.

Fabrikant Paqui, dochterbedrijf van snoepgigant Hershey, zegt diep bedroefd te zijn over de dood van de jongen. Het bedrijf stelt dat het product voldoet aan voedselveiligheidseisen en de verpakking benadrukt dat het voor volwassenen bedoeld is. Omdat toch steeds meer kinderen de chips eten, is besloten tot de terugroepactie.