Toename internationale studenten in Nederland: stijging van 8000

In het afgelopen studiejaar deden bijna 123.000 internationale studenten een hbo-opleiding of universitaire studie in Nederland. Dat is een toename van 8000 ten opzichte van het jaar daarvoor. Deze studenten vertegenwoordigen 15 procent van alle studenten binnen het hoger onderwijs, meldt het CBS.

De overgrote meerderheid kwam uit Europa: ruim 90.000, vooral uit Duitsland. In totaal 20.000 studenten kwamen uit Azië, wat ook een kleine toename is ten opzichte van het studiejaar 2021/2022. Daarna volgen Noord- en Zuid-Amerika (ruim 5000 studenten), Afrika (ruim 2000) en Oceanië (160).

Eind vorige maand meldde de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) al dat ook dit jaar er weer meer internationale studenten van buiten de EU naar Nederland komen voor een nieuwe studie. Van januari tot en met juli vroegen 17.870 buitenlandse studenten een verblijfsvergunning aan, zo'n 1200 meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Intussen speelt de discussie of die groei niet juist moet worden afgeremd.

Demissionair minister Dijkgraaf van Onderwijs zei eerder dit jaar dat het aantal internationale studenten omlaag moet. "We hebben naast een gaspedaal ook een rem en vooral een stuur nodig", zei de minister. Volgens hem leidt de toename tot allerlei problemen.

Zo zijn de collegezalen overvol, is er een gebrek aan huisvesting en kampen docenten met een hoge werkdruk. Ook komt de toegankelijkheid van het onderwijs voor Nederlandse studenten volgens hem in het geding. Hij vreest dat als er niet wordt ingegrepen, de kwaliteit van de hogescholen en universiteiten zo achteruit gaat "dat dit onze internationale toppositie ondergraaft".

Maatregelen

Om greep te krijgen op het aantal internationale studenten stelde hij meerdere maatregelen voor. Zo vindt hij dat bij Nederlandstalige opleidingen in de toekomst minstens twee derde van de vakken in het Nederlands moet worden gegeven. Nu het kabinet is gevallen, is het onduidelijk wat er met die plannen gaat gebeuren.

Kijk hier naar een video van NOSop3 met meer uitleg over het probleem: