Meer statiegeldapparaten nodig, inzameling 'ronduit teleurstellend'

Het kabinet wil dat consumenten makkelijker lege flesjes en blikjes kunnen leveren. Demissionair staatssecretaris Heijnen vindt de inzameling nu niet laagdrempelig genoeg.

Ze heeft gisteren over haar onvrede gepraat met het Afvalfonds Verpakkingen en gezegd dat de situatie snel beter moet. Sinds twee jaar zit er statiegeld op kleine plastic flesjes en het bedrijfsleven is wettelijk verplicht 90 procent van alle plastic flessen in te nemen. Vorig jaar is maar een percentage van 68 gehaald en Heijnen noemt dat "ronduit teleurstellend". Het bedrijfsleven moet nu met een helder plan komen hoe het de 90 procent alsnog haalt.

Te weinig apparaten

Volgens Heijnen zijn er niet genoeg statiegeldapparaten: "Er is een gedragsverandering nodig van consumenten, maar het moet mensen wel zo makkelijk mogelijk gemaakt worden om in te leveren en statiegeld terug te krijgen."

Sinds april dit jaar zit er ook statiegeld op blikjes en daar zijn nog geen cijfers over. Maar de staatssecretaris vindt dat ook op dat punt "nog wel plooien zijn glad te strijken". Ook voor blikjes zijn volgens haar niet genoeg automaten en vaak werken ze niet. Er staan geregeld lange rijen.

Ook ontstaat er zwerfafval, doordat mensen in afvalbakken op zoek gaan naar statiegeldverpakkingen en daarbij ander afval op de grond gooien.

In het NOS Radio 1 Journaal zei Heijnen dat maar op 5 van de 400 treinstations een inzamelpunt is voor flesjes en blikjes. "Dat is natuurlijk gewoon te weinig. Dus ik roep het Afvalfonds op bijvoorbeeld met de NS in gesprek te gaan om te kijken hoe je dat aantal enorm kunt verhogen." De staatssecretaris wees er ook op dat de Inspectie Leefomgeving en Transport eventueel boetes kan opleggen, als de afvalbranche niet genoeg doet.