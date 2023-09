'Hete' transferzomer Saudi-Arabië ten einde, alleen Premier League besteedde meer

Een kleine week na 'deadline day' in de Europese competities, is op donderdagavond ook de transfermarkt in Saudi-Arabië gesloten. Hiermee kwam er voor de Saudische clubs een einde aan een voor hen buitenissige transferzomer, waarin er kwistig met miljoenen werd gestrooid. De grootste transfer ging uiteindelijk niet door. Een bod van 175 miljoen euro van Al Nassr op Mohammed Salah werd door Liverpool afgewezen. Desalniettemin hebben de achttien Saudische clubs deze zomer 958 miljoen euro uitgegeven. Dat kan nog oplopen, omdat nog niet van alle transfers het bedrag bekend is. Dat is meer dan clubs uit Frankrijk, Italië, Duitsland en Spanje uitgaven. Op basis van cijfers van Transfermarkt.com is te zien dat er alleen in Engeland meer geld (ruim 2.8 miljard euro) werd besteed. Het verschil met een jaar geleden is gigantisch. Vorige zomer gaven Saudische clubs (toen speelden er zestien teams op het hoogste niveau) 'maar' 37 miljoen euro uit. Goed voor een bescheiden achttiende plek, achter de competities van bijvoorbeeld Oostenrijk en Denemarken. Ook stonden de tweede divisies van Engeland en Italië nog boven Saudi-Arabië.

Foto: 763b0cab-dd40-301e-8198-bef82ef64d6a - ANP

Hoewel het al langer bekend is dat geld niet schaars is bij clubs in de Golfstaten, zorgde deze transferzomer wel voor verbazing. Niet alleen door de hoge transfersommen, maar ook door het type voetballer dat werd aangetrokken. Waar er eerst uitgerangeerde toppers neerstreken in Saudi-Arabië, kwamen er deze zomer spelers die zonder moeite meekunnen in de Europese topcompetities. De meest in het oog springende transfer is die van Neymar. De 31-jarige Braziliaan wordt nog steeds gezien als wereldster en werd voor 90 miljoen euro overgenomen door Al-Hilal. Hij kwam over van Paris Saint-Germain.

Uitgaven Nederland De Nederlandse clubs gaven afgelopen zomer bijna 230 miljoen euro uit. Daarmee staat Nederland op een zevende plek. In totaal kwam er wel meer geld binnen (ruim 345 miljoen euro) dan eruit ging. Van de topcompetities hebben alleen Frankrijk en Engeland een negatieve transferbalans. In de Saudische competitie werd er ongeveer 900 miljoen euro meer uitgegeven dan er binnenkwam.

Ook voor andere topspelers als Jordan Henderson (El-Attifaq), Sadio Mané (Al-Nassr) en Riyad Mahrez (Al-Ahli) werden tientallen miljoenen neergeteld. Toegegeven, de bovengenoemde spelers zijn dertigers. Net zoals de in deze zomer gearriveerde Karim Benzema en N'Golo Kanté, die beiden transfervrij naar Al-Ittihad gingen. Toch vertrokken er deze zomer ook wel degelijks spelers die in de bloei van hun carrière zitten naar Saudi-Arabië. Zo ging de 26-jarige Portugees international Ruben Néves voor 55 miljoen euro van Wolverhampton Wanderers naar Al-Hilal. Fabinho (29) van Liverpool koos voor Al-Ittihad, dat bijna 47 miljoen euro voor hem betaalde.

Foto: 589c5c72-6656-366b-88ef-8f425324423f - ANP

De 28-jarige Otávio maakte voor 60 miljoen euro de overstap van FC Porto naar Al-Nassr. Daar werd hij ploeggenoot van Spaans international Aymeric Laporte, die voor bijna 28 miljoen euro van Manchester City overkwam. Zijn landgenoot Gabri Veiga liet zien dat zelfs talenten voor de Saudische competitie kiezen. De 21-jarige middenvelder ging voor 40 miljoen euro van Celta de Vigo naar Al-Ahli, terwijl hij op het punt stond om voor de Italiaans kampioen en Champions League-deelnemer Napoli te kiezen. En niet alleen de transfersommen zijn hoog, maar de salarissen ook. De in de winter getransfereerde Cristiano Ronaldo verdient naar schatting 200 miljoen euro per jaar bij Al-Nassr. Een bedrag dat geen enkele Europese club hem kan of wil geven.

Nederlandse spelers in Saudi-Arabië Georginio Wijnaldum (El-Attifaq), Virgil Misidjan (Al-Tai) en op de valreep Vito van Crooij (Al-Wehda) zijn de Nederlandse spelers die deze zomer naar Saudi-Arabië trokken. Voor Wijnaldum werd 8 miljoen euro aan Paris Saint-Germain overgemaakt. Misidjan kwam transfervrij over van FC Twente. De transfer van Van Crooij van Sparta naar Al-Wehda werd pas een uur voor het sluiten van de transferdeadline in Saudi-Arabië aangekondigd. Naar verluidt gaat het om 3 miljoen euro.

Het valt op dat een klein aantal clubs een groot aandeel heeft in het totale bedrag dat deze zomer door Saudische clubs is uitgegeven. Al-Hilal staat met stip op één op het lijstje van 'big spenders'. De voetbalclub uit Riyad gaf ruim 353 miljoen euro uit deze zomer. Al-Hilal wordt gevolgd door Al-Ahli. De club uit Jeddah gaf ongeveer 194 miljoen euro uit. Al-Nassr besteedde ruim 165 miljoen euro en is de nummer drie. Niet toevallig drie van de vier clubs die eigendom zijn van investeringsfonds PIF, dat eigendom is van kroonsprins Mohammed bin Salman. Er zijn ook negen clubs die minder dan vijf miljoen euro uitgaven. 'Sportswashing' Hoewel de huidige investeringen redelijk uit het niets lijken te komen, is René Ponk niet verbaast, zei hij eerder. Als keeperstrainer werkt hij al drie jaar in Saudi-Arabië bij een grote jeugdopleiding. Hij moet daar spelers afleveren voor de nationale (jeugd)elftallen.

