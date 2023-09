Excuses presentator Fallon na ongewenst gedrag: 'Wil de beste show maken'

De populaire Amerikaanse latenightpresentator Jimmy Fallon heeft excuses aan zijn medewerkers aangeboden na berichten over ongewenst gedrag achter de schermen. Fallon staat bekend als de goedlachse presentator van The Tonight Show, maar volgens een reportage van het blad Rolling Stone heeft zijn intimiderende en grillige gedrag geleid tot een slechte werksfeer.

"Ik schaam me dood en ik vind het vreselijk", reageerde Fallon in een Zoomvideo aan al zijn medewerkers na publicatie van het Rolling Stone-artikel. "Het spijt me als ik jullie in verlegenheid heb gebracht."

Volgens Amerikaanse entertainmentmedia die over het Zoomgesprek berichten beloofde Fallon beterschap. "Ik wil een vrolijke show, waar iedereen zich thuis voelt. Het moet grappig zijn, de beste show met de beste mensen."

Huilen in de kleedkamer

Fallon, voorheen komiek bij de populaire en langlopende sketchshow Saturday Night Live, volgde in 2014 Jay Leno op als presentator van NBC's The Tonight Show, al decennia een van de vaste waarden op de late avond. Op tv en YouTube scoorde hij met filmpjes waarin hij bijvoorbeeld met president Obama het nieuws doorneemt in een R&N-ballade of met Adele haar hit overdoet met kinderinstrumenten. Deze week introduceerde hij nog de nieuwe plaat van de Rolling Stones.

Het plezier voor de camera staat echter haaks op de ervaringen van de anonieme medewerkers die Rolling Stone sprak. "Als Jimmy een slecht humeur had, was de dag klote voor iedereen", onthulde een oud-werknemer. "Er werd niet meer gegrapt, niemand bleef rondhangen om te praten. Iedereen richtte zich op zijn werk, want als Jimmy je betrapte, ging hij los."

Werknemers beschrijven hoe Fallon hen kleineerde, intimideerde en voor schut zette tegenover collega's. Het kwam geregeld voor dat iemand zich terugtrok om uit te huilen in een gastenkleedkamer, door personeel omschreven als 'crying rooms'. Anderen spreken zelfs van zelfmoordgedachten. Ook na hun vertrek hebben sommigen nog stressmedicatie of therapie nodig vanwege de ervaringen.

Leiding greep niet in

De leiding deed weinig aan het gedrag. Medewerkers die klaagden kregen zelf te maken met verbetertrajecten. De geïnterviewden wijzen erop dat de leiding van de show elk jaar werd vervangen. "Niemand zei 'nee' tegen Jimmy. Iedereen liep op eieren, vooral de leiding", vertelt iemand. "Je wist nooit met welke Jimmy je te maken kreeg en wanneer de stoppen zouden doorslaan."

"Als je één fout maakte, moest je vertrekken", stelt een oud-medewerker. "Er waren genoeg anderen die stonden te springen om jouw baan." Een ander beaamt dat. "Een latenightshow is voor velen een droombaan, maar het werd al snel een nachtmerrie. Treurig, want zo hoeft het niet te gaan."

Fallon heeft nog niet publiekelijk gereageerd op de ophef. The Tonight Show ging in mei van de buis toen de schrijversstaking in de Amerikaanse entertainmentindustrie begon en is nog niet teruggekeerd.