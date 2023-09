Geen plek voor sloppenwijken en apen in New Delhi tijdens G20-top

Het kan niemand ontgaan die de Indiase hoofdstad New Delhi bezoekt: India is gastheer van de G20. In de hele stad staan gigantische billboards die naar het internationale topoverleg van economische grootmachten verwijzen.

India wordt neergezet als 'ambitieus', 'een wereldleider' en de 'moeder van de democratie'. Op alle billboards staat prominent premier Modi. Critici spreken van een verkapte verkiezingscampagne.

Op Connaught Place, de grootste markt in het centrum van New Delhi, zijn de reacties verdeeld. "Dat de G20 nu hier is, is te danken aan Modi", denkt studente Saima. "Hij heeft heel goede relaties met andere landen opgebouwd. Doordat de G20 hier is, zullen Indiase jongeren in het buitenland veel makkelijker een baan krijgen."

Munit Vats denkt dat India onder Modi wereldwijd meer aanzien heeft gekregen. "Eerder werden Indiërs in het buitenland gediscrimineerd. Je hoorde verhalen over Indiërs die in Australië in elkaar werden geslagen. Dat hoor je nu nooit meer. Dat is duidelijk dankzij Modi."

Anderen zijn niet onder de indruk. "De G20 wordt in elk land een keer georganiseerd, dus dat het nu in India is, is niet zo'n grote prestatie", zegt Nitesh Kumar Mishra, die aan het winkelen is met Shruti Tyagi. Zij is trots op de premier. "Het is goed dat we zo'n sterk gezicht hebben om India te vertegenwoordigen op internationale platforms", zegt ze. Ze hoopt dat het gastheerschap van de G20 een opstapje is naar een nog betere positie op het wereldtoneel. "We hebben niet veel macht. Het zou mooi zijn als we vetorecht zouden krijgen." Daarbij doelt ze op een gelijkwaardige plek tussen de permanente leden van de VN-Veiligheidsraad.