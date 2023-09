Gauff en Sabalenka naar finale US Open, klimaatprotest zorgt voor oponthoud

Eerder deze week klaagden spelers over de hitte in New York, waar sommige partijen bij een temperatuur van 37 graden werden gespeeld. Tijdens de halve finales, die in de avond werden afgewerkt, was het met een temperatuur hoog in de twintig graden wat minder warm.

Veertig slagen

De 27-jarige Muchova, de nummer 10 van de wereld, had op de US Open pas één set verloren en maakte het Gauff - de mondiale nummer 6 - behoorlijk lastig. Pas op haar zesde matchpoint sloeg Gauff toe. Na een rally van veertig slagen, de langste slagenwisseling van de partij, maakte ze het af met een snoeiharde forehand.

"Ik wist dat ik de benen en de longinhoud had om haar te kloppen in de rally's. Ik moest vooral het geduld opbrengen", vertelde Gauff, die de hele partij luidkeels werd aangemoedigd door het publiek in New York. Zo luid dat de umpire meerdere malen om stilte moest verzoeken.

"Na tien of vijftien slagen, wist ik dat ik dit matchpoint wel zou gaan benutten. Het was gewoon een kwestie van volhouden."