Wekdienst 8/9: • Wereldleiders op weg naar G20-top • BBB presenteert verkiezingsprogramma

De huurprijzen van woningen lagen in juli gemiddeld 2 procent hoger dan een jaar eerder, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek . De stijging is een procentpunt minder dan het jaar daarvoor.

En dan nog even dit:

Het nieuwe studiejaar is begonnen en één ding is duidelijk: het tekort aan studentenkamers is nog steeds te groot. Ook Sara heeft moeite met het vinden van een kamer. Ze studeert in Nijmegen en woont in Maastricht. Elke dag reist ze 4,5 uur.