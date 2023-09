Na 100 jaar gissen wordt het geheim van Haastrecht vandaag onthuld

Het huis van Paulina Bisdom van Vliet werd na haar overlijden op haar verzoek een museum. Alle veertien kamers verkeren in originele staat, zonder hekjes en lintjes. "Het huis is bevroren in de tijd", zegt Van Slooten.

Journalist Lieuwe van Slooten komt uit het Zuid-Hollandse Haastrecht en maakte een podcast over het stadsgeheim. Waarom de inhoud van het pakket 100 jaar geheim moest blijven? "Dan weet je in ieder geval dat iedereen die je kent er niet meer is."

"Paulina was heel specifiek in hoe ze het wilde. In een la in haar werkkamer had ze een briefje achtergelaten, waarop stond dat alle spullen in die la op exact dezelfde plek moesten liggen. Dat was het laatje van haar man." De man van Bisdom van Vliet was burgemeester van Haastrecht en overleed op jonge leeftijd. Na zijn overlijden had zij nog veel invloed in het dorp.

Volgens Van Slooten had haar persoonlijkheid twee kanten. "Ze was heel vrijgevig en liet bijvoorbeeld Concordia bouwen, een gebouw voor de muziek- en gymnastiekvereniging. Maar als de muziekvereniging een voorstelling gaf, stelde ze wel als voorwaarde dat zij op de eerste rij moest zitten."

Ze had aanzien onder de bevolking van Haastrecht, vertelt Van Slooten. "Mensen namen altijd de hoed voor haar af als ze voorbij haar huis liepen, terwijl ze niet eens zeker wisten of ze thuis was."

Gedurende haar leven kwam Bisdom van Vliet in conflict met de Protestantse kerk. Uit frustratie sloot ze zich aan bij de tegenhanger van de kerk, de Nederlandse Protestantenbond. Daar liet ze een nieuwe kerk voor bouwen. Ook liet ze geld na voor het salaris van de dominee.

"Dan ook weer met een voorwaarde, namelijk dat de dominee vrijzinnig en modern moest zijn. Dus als ze haar geld gaf, bleef ze zich er wel mee bemoeien. Vandaar dat ze in het dorp bekend stond als de stille burgemeester."

Mysterie en speculatie

De onthulling van het geheim leeft in de stad in de Krimpenerwaard. "De instanties waar zij bij aangesloten was, hopen dat er iets voor hen in zit", zegt Van Slooten. De inwoners van Haastrecht speculeren er op los. Sommigen denken dat in de enveloppe een aanwijzing zit voor een schat of dat er een groot bedrag vrijkomt die over de Haastrechters gaat worden verdeeld.

De familie van Paulina Bisdom van Vliet was rijk en welvarend. Een groot deel van het familiekapitaal is verdiend door haar betovergrootvader. Hij bezat aandelen in de VOC en had een plantage in Suriname.