Messi schiet titelverdediger Argentinië naar zege in kwalificatie voor WK 2026

Wereldkampioen Argentinië is met een moeizame en zuinige zege begonnen aan de kwalificatie voor het WK van 2026. Wie anders dan Lionel Messi zorgde in Buenos Aires tegen Ecuador voor de beslissing?

In de 78ste minuut schoot Messi een vrije trap op fraaie wijze binnen. De 104de goal in 176 interlands voor de 36-jarige vedette en zijn eerste als speler van Inter Miami.

In de eerste niet-vriendschappelijke interland sinds het WK in Qatar was Argentinië dominant, maar had het moeite om een gaatje te vinden in de Ecuadoraanse verdediging. "We speelden tegen een fysiek erg sterk team", zei Messi na afloop.

"Iedereen wil altijd winnen van Argentinië en nu we wereldkampioen zijn is dat nog meer zo. We kunnen het daarom niet rustig aan doen, we zullen ons moeten blijven verbeteren."