Noord-Korea laat onderzeeër te water voor nucleaire aanvallen

Noord-Korea heeft voor het eerst een onderzeeër te water gelaten die kan worden gebruikt voor nucleaire aanvallen, meldt het staatspersbureau KCNA. De boot zou zich hebben gevoegd bij de vloot die patrouilleert in de zee tussen het Koreaanse schiereiland en Japan.

De Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un woonde de ceremonie bij. Hij zei in een toespraak dat hij blij is dat de marine nu nucleaire wapens kan gebruiken.

Dat is volgens hem nodig vanwege de dreiging die van de Verenigde Staten en hun Aziatische bondgenoten uitgaat. In juli kwam in een Zuid-Koreaanse haven een Amerikaanse onderzeeër aan die ballistische raketten kan afschieten.

Kernkoppen

Het is nog onduidelijk met wat voor raketten Noord-Korea de onderzeeër wil bewapenen, en hoeveel dat er zijn. Ook is niet bekend of het land al klaar is met de ontwikkeling van de kernkoppen die op de raketten passen.

Zuid-Korea heeft afwijzend gereageerd op de tewaterlating. Een woordvoerder van de Zuid-Koreaanse regering noemt het "betreurenswaardig" dat Noord-Korea zijn weinige financiële middelen besteedt aan wapens, en niet aan "de enorm verarmde bevolking".