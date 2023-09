Britse politie rukt massaal uit om 'rituele massamoord', blijkt yogales

Een yogales in de Engelse kustplaats Chapel St Leonards is bruut verstoord door de politie. Voorbijgangers hadden de politie gebeld omdat ze door het raam van een horecagelegenheid meerdere lichamen hadden zien liggen onder dekens. Ze zeiden dat ze een "rituele massamoord" vermoedden.

Agenten rukten massaal uit en bestormden het pand. Ze troffen een nietsvermoedende yogalerares aan, plus zeven leerlingen.

"Ik dacht eerst aan een grap", zegt yogalerares Millie Laws tegen de BBC. Maar toen legde ze het verband met twee mensen die ze even eerder voor het raam had zien staan. "Ik denk dat hun fantasie op hol is geslagen."

Kaarslicht, cape, trommel

De 22-jarige Laws zegt dat de leerlingen onder een deken lagen met hun ogen dicht. De ruimte was alleen verlicht door een paar kaarsen. De lerares zelf liep gehuld in een cape om de leerlingen heen, zacht slaand op een trommel.

Bij nader inzien snapt Laws wel dat de passanten iets ernstigs vermoedden. "De leerlingen lagen er zo rustig, fijn en ontspannen."

'Met goede intenties'

De politie zegt in een reactie dat het alarmerende telefoontje werd gepleegd "met goede intenties" en laat de zaak rusten. "We zijn blij dat iedereen veilig bleek te zijn", zegt een woordvoerder.

Het café waar de yogales werd gegeven kan wel lachen om het incident, blijkt uit een verklaring op Facebook. Toekomstige pottenkijkers worden gerustgesteld. "Wees er alstublieft op bedacht dat er bij ons 's avonds vaak yogalessen zijn. We hebben niets te maken met rare sektes."