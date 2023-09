Moordenaars Wiersum 'potentieel verdacht' van eerdere liquidatie Paramaribo

De moordenaars van advocaat Derk Wiersum zijn in beeld als verdachten van een eerdere fatale schietpartij in Paramaribo. De Surinaamse politie heeft dat bekendgemaakt.

De schietpartij was in mei 2019 en eiste twee levens. De slachtoffers maakten deel uit van een groep mensen die op een parkeerterrein in het uitgaansgebied van Paramaribo stonden. Vanuit een voorbijrijdende auto werd de groep beschoten.

Een man van 19 uit Suriname en een 49-jarige Utrechter kwamen om het leven. De auto van de daders werd later brandend aangetroffen in een buitenwijk van de Surinaamse hoofdstad.

Onderzoek wees uit dat een Nederlandse drugsbende achter de liquidatie zat. Daarom vroegen de Surinaamse autoriteiten de Nederlandse politie in Amsterdam om hulp.

Dertig jaar cel

De afgelopen tijd werden in Suriname tientallen mensen verhoord, en dat onderzoek leidde naar Moreno B. en Giërmo B. Zij zijn in Nederland veroordeeld tot dertig jaar cel vanwege de moord op advocaat Wiersum in september 2019, dus enkele maanden na de liquidatie in Paramaribo.

Moreno B. en Giërmo B. gelden volgens de Surinaamse politie voorlopig als "potentiële verdachten". Justitie in Nederland en Suriname heeft het onderzoek overgenomen. Mogelijk worden er in Suriname nog aanhoudingen verricht, zegt de Surinaamse politie.