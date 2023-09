Koeman reflecteert en doet aanpassingen: 'Vorige systeem bood onvoldoende houvast'

Eerder zette hij als opvolger van Louis van Gaal in op een 4-3-3-systeem, maar na tegenvallende resultaten tegen Frankrijk (4-0) en in de Nations League tegen Italië (2-3) en Kroatië (2-4), kwam hij daar donderdagavond tegen de Grieken op terug.

Hoe dan ook, Dumfries kwam uitstekend uit de verf in de gewijzigde formatie van Koeman, die in de afgelopen maanden contact zocht met onder anderen aanvoerder Virgil van Dijk.

"Ik heb een aantal jongens na de vakantie gesproken over eventuele veranderingen. Je toetst het altijd bij je spelers en ik vond dit het moment om dingen te gaan wijzigen. Er waren in mijn optiek te veel twijfels. Als je niets doet, is het veel erger."

Spelprincipes

De vraag is of Oranje zondag tegen Ierland en daarna op dezelfde voet verdergaat. "We kunnen elke keer weer over een systeem praten, maar we hebben spelprincipes", verduidelijkte Koeman.

"Ik vind het logisch dat jullie hier over praten, maar ik heb altijd gezegd dat er op momenten weleens wat anders wordt gevraagd. Of dat nou met drie, vier of vijf verdedigers is, maakt dan niet uit. Zolang je maar druk naar voren zet en aanvallend speelt. Dat is wat we tegen Griekenland hebben gedaan."

"Het stond als een huis", zag ook Oranje-aanvoerder Van Dijk. "Ik denk dat het goed ging. Het was vooral solide."