30 jaar cel voor That '70s Show-acteur wegens verkrachting van twee vrouwen

De Amerikaanse acteur Danny Masterson is veroordeeld tot 30 jaar cel wegens de verkrachting van twee vrouwen. Masterson zegt onschuldig te zijn. Zijn advocaat is van plan in beroep te gaan. De 47-jarige acteur is vooral bekend van zijn rol als Steve Hyde in de tv-serie That '70s Show.

Het seksueel misbruik had ongeveer 20 jaar geleden plaats. De twee slachtoffers verklaarden dat ze door Masterson waren gedrogeerd en verkracht in zijn huis. Dat gebeurde tussen 2001 en 2003, toen de populaire tv-serie in volle gang was.

Masterson was ook door een derde vrouw beschuldigd van misbruik. Maar de jury bleef verdeeld over deze aanklacht.

De acteur heeft geen verklaring afgelegd in het proces tegen hem. Ook bij het vonnis vandaag in Los Angeles zweeg Masterson. Zijn vrouw en familieleden waren aanwezig bij de zitting. Eerder heeft de acteur gezegd dat de vrouwen vrijwillig seks met hem hebben gehad.

Scientology

Zowel Masterson als de drie vrouwen zijn lid geweest van de Scientology-kerk. De slachtoffers hebben verklaard dat ze nu pas met hun verhaal naar buiten kwamen, omdat de kerk ze had aangespoord niet naar de politie te stappen. Volgens de aanklagers heeft Masterson zijn invloed binnen Scientology gebruikt om vervolging te voorkomen.

In 2017 werd de acteur voor het eerst openlijk beschuldigd van misbruik. In de nasleep van deze aantijgingen werd Masterson ontslagen bij de Netflix-serie The Ranch. De zaak wordt gezien als onderdeel van de #MeToo-beweging.