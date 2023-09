Oranje komt in ander systeem niet in problemen en boekt simpele zege op Griekenland

Na drie nederlagen en elf tegendoelpunten in vier wedstrijden, na een zomer vol hoofdbrekens, had bondscoach Ronald Koeman zijn conclusies getrokken. In de EK-kwalificatiewedstrijd tegen Griekenland koos hij voor een systeem met wingbacks. Het resultaat mocht er zijn: 3-0.

En dat was precies de gedachte achter de ommezwaai. "Er moet wel resultaat zijn, ik moet ontwikkeling zien. Dat heb ik te weinig gezien", legde hij vooraf uit. En zo startte Koeman praktisch in het WK-systeem van zijn voorganger Louis van Gaal en dat terwijl hij bij zijn presentatie juist had verkondigd daarvan af te stappen.

De matige resultaten met 4-3-3 deden Koeman uitwijken naar 3-4-3. Denzel Dumfries en Daley Blind bezetten de flanken. Verder koos Koeman voor Wout Weghorst in de spits en voor de ervaring van Marten de Roon naast Frenkie de Jong op het middenveld.

Eerste interlandgoal De Roon, Dumfries floreert

Dat uitgerekend De Roon Oranje in de 17de minuut op voorsprong schoot, paste prima in het script. Na een hoekschop van Blind kopte Dumfries de bal richting strafschopstip, waar De Roon stond om af te drukken. Het was de eerste goal voor De Roon in zijn 38ste interland.