'Musk saboteerde drone-aanval op Krim', Oekraïne reageert woest

Volgens CNN heeft zakenman Elon Musk vorig jaar een Oekraïense drone-aanval op het door de Russen bezette schiereiland de Krim gedwarsboomd. De Amerikaanse nieuwszender baseert zich op passages uit een nog te verschijnen geautoriseerde biografie over de miljardair. Musk heeft nog niet op de publicatie gereageerd. Een adviseur van de Oekraïense president Zelensky stelt dat de zakenman een grote fout heeft begaan. "Als gevolg daarvan worden burgers en kinderen gedood. Dat is de prijs van een cocktail van onwetendheid en een groot ego", zegt adviseur Podoljak in een bericht gericht aan Musk op sociale media. Onderzeedrone Volgens de publicatie van CNN had Musk medewerkers van zijn bedrijf Starlink opgedragen de internetverbinding te verbreken in de omgeving van de Oekraïense aanvalspoging. Daardoor verloren de onderzeedrones met explosieven de verbinding bij de Krim. De onbestuurbaar geraakte drones zouden vervolgens zijn aangespoeld voor de kust. Het is onduidelijk wanneer in 2022 dit zou zijn gebeurd. Volgens biograaf Walter Isaacson handelde Musk uit angst voor een Russische nucleaire vergeldingsactie tegen Oekraïne. Inmiddels heeft Oekraïne talloze drone-aanvallen uitgevoerd op het schiereiland, dat door Rusland is geannexeerd, zonder dat het Kremlin kernwapens heeft ingezet. Geopolitieke invloed via Starlink Sinds het uitbreken van de oorlog is Oekraïne voor een groot deel afhankelijk van de Starlink-satellieten van Musk voor toegang tot internet. De ondernemer is daarmee een machtige geopolitieke speler geworden. Hij mengt zich ook geregeld in discussies over de oorlog. Zo had hij bijvoorbeeld openlijk kritiek op de levering van clustermunitie aan Oekraïne door de VS. "Hoe ben ik in deze oorlog terechtgekomen?", heeft de miljardair gezegd volgens biograaf Isaacson. "Starlink was bedoeld voor netflixen en chillen (...) voor vreedzame dingen, niet drone-aanvallen."

Eerder biografieën over Albert Einstein en Steve Jobs Journalist en auteur Walter Isaacson (71) heeft onder meer biografieën geschreven over wetenschapper Albert Einstein, politicus Henry Kissinger en ondernemer Steve Jobs. Ook is hij directeur van CNN geweest en hoofdredacteur van tijdschrift Time. De biografie die hij heeft geschreven over Musk, die later deze maand uitkomt, is tot stand gekomen met goedkeuring van Musk.