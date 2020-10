Ict-storing ziekenhuizen verholpen, patiënten kunnen dossiers weer inzien

De ict-storing waar meerdere ziekenhuizen sinds woensdagavond mee kampten, is verholpen. Ict-dienstverlener ICTZ zegt in een verklaring dat alle zorginstellingen weer zijn aangesloten.

"In de afgelopen avond zijn alle zorginstellingen, die hun diensten afnemen bij ICTZ, een voor een in overleg weer aangesloten. Dit betekent dat de aanmeldzuilen, de online dossiers en het beeldbellen weer beschikbaar zijn voor patiënten en zorgverleners."

De oorzaak van de storing wordt onderzocht. Volgens ICTZ was er een probleem bij de "verbindingsleverancier van het datacenter". Daardoor konden patiënten geen gebruikmaken van aanmeldzuilen in het ziekenhuis. Ook hadden zij geen toegang tot medische dossiers en uitslagen van het laboratorium. Huisartsen konden bij een aantal ziekenhuizen niet inloggen en videoconsulten waren niet mogelijk. De behandelingen gingen wel gewoon door.

Gisteren speelden de problemen in ieder geval in het St. Jans Gasthuis in Weert, de Noordwest Ziekenhuisgroep in onder meer Alkmaar en Den Helder, Isala in Zwolle, het Diakonessenhuis in Utrecht, de ZorgSaam Zorggroep in Zeeuws-Vlaanderen en het Dijklanden Ziekenhuis in Hoorn en Purmerend.