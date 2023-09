Biles wil na dramatische jaren terugkeren op olympisch podium in Parijs

Viervoudig olympisch kampioene Simone Biles gaat komend jaar in Parijs voor nieuw succes op de Spelen. De 26-jarige Amerikaanse maakte vorige maand in eigen land indruk bij haar rentree na een pauze van twee jaar, maar hield zich vervolgens op de vlakte over de vraag of ze ook wilde terugkeren op het grootste podium. "Dat is wel het pad dat ik wil volgen", licht ze nu kort toe tegenover de Amerikaanse zender NBC.

Biles nam na de Olympische Spelen van Tokio in 2021 afstand van het turnen om te werken aan haar mentale gezondheid. Die mentale problemen en blokkades ('twisties') dwongen Biles op de Spelen in 2021 tot de voor haar moeilijke keuze om de meeste wedstrijden over te slaan, maar ze pakte wel brons op het toestel balk.

Misbruikschandaal

In 2016 beleefde Biles haar hoogtepunt in Rio de Janeiro. Ze won vier keer olympisch goud en een keer brons. Daarna speelde in de Amerikaanse turnsport het misbruikschandaal rondom de arts Larry Nassar. Biles onthulde begin 2018 dat ook zij is misbruikt door Nassar, de voormalig arts van het Amerikaanse turnteam die werd veroordeeld tot 175 jaar celstraf.