Heffing op wegwerpplastic lijkt niet te werken: nog net zo veel zwerfafval op straat

"Het enige dat opvalt is dat op meer van de helft van deze bekers nu kartonnen deksels zitten, terwijl dit vroeger ook allemaal van plastic was."

Het is de vraag of de heffing de consument beweegt tot ander gedrag. Hans Risselada van de Rijksuniversiteit Groningen denkt van niet. Hij doet veel onderzoek naar consumentengedrag. "Ten eerste is de heffing gericht op kosten, zonder dat er altijd een duurzaam alternatief aan is gekoppeld. De consument heeft niet altijd een keuze. Daarnaast wordt de heffing overal verschillend geheven, dus het is verwarrend voor de consument."