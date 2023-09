Nederlandse 3x3-basketbalsters schrijven geschiedenis met goud op EK

De Nederlandse 3x3-basketbalsters hebben geschiedenis geschreven door goud te winnen bij het Europees kampioenschap in Israël. In de spannende finale was Oranje met 21-18 te sterk voor Spanje. Vorig jaar moest Nederland nog genoegen nemen met zilver.

Van Spanje, de Europees kampioen van 2021, had Nederland een week geleden bij de Women's Series ook al gewonnen. In het Franse Pont du Gard boekte de ploeg van de Servische bondscoach Maksim Kovacevic voor het eerst een zege in het profcircuit.

Die opgaande lijn trok het Nederlands viertal door op het EK. Loyce Bettonvil, Janis Boonstra, Noor Driessen en Kiki Fleuren bleven het hele toernooi ongeslagen. In de groepsfase wonnen ze van Luxemburg (18-8) en - opnieuw - Spanje (21-15), gevolgd door zeges in de kwartfinale op Duitsland (12-10) en in de halve finale op Portugal (19-13).

'Niet durven dromen'

In de finale begon Oranje goed. Na een tweepunter van Fleuren was het al snel 5-1, maar langzaam maar zeker kwam de oudere en meer ervaren ploeg van Spanje op stoom en bij 8-8 was de score weer in evenwicht. Opnieuw bouwde Nederland een voorsprong op (17-13) en voor de tweede maal in de wedstrijd herstelde de Zuid-Europese opponent het evenwicht: 18-18.

Profiterend van de foutenlast aan Spaanse zijde zette Fleuren met twee rake vrije worpen haar team op 20-18 en bij het volgende balbezit bezorgde Driessen Nederland het goud door de lay-up onderdoor af te maken.

In het valide basketbal won een Nederlandse seniorenploeg nog nooit eerder goud.

Matchwinner Driessen wist meteen na afloop niet wat ze moest zeggen: "We zijn sinds Pont du Gard zo goed bezig als team, het klikt. Maar goud, dat had ik ook niet durven dromen."