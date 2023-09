Stoffelijke resten ontdekt in vliegtuig dat in WOII neerstortte in IJsselmeer

In het wrak van een Britse bommenwerper die in de Tweede Wereldoorlog neerstortte in het IJsselmeer zijn stoffelijke resten gevonden. Vermoedelijk gaat het om een of meerdere bemanningsleden van het vliegtuig, de Lancaster ED603, die door een Duits jachtvliegtuig uit de lucht werd geschoten.

Het ministerie van Defensie is maandag begonnen met het bergen van het toestel met als doel de bemanningsleden een laatste rustplaats te geven. Bergers zeggen tegen Omrop Fryslân niet verwacht te hebben zo snel stoffelijke resten te vinden. Het vliegtuig ligt op de kop op de bodem van het IJsselmeer waardoor de ruimtes waar de bemanning zat lastig te bereiken zijn.

Wethouder Petra van den Akker van de gemeente Súdwest-Fryslân is blij met de snelle vondst. "Dit is precies waarom we hebben gezegd dat hier een berging moet plaatsvinden. Zo kunnen die jonge jongens van in de twintig hun laatste rustplaats vinden."

Nabestaanden van de bemanning komen volgende week naar de bergplek voor een ceremonie. "De mensen die hier komen, missen deze jongens al tachtig jaar", aldus de wethouder.

Onderweg naar Engeland

De Lancaster was na een bombardement op het Duitse Bochum onderweg naar Engeland. Ter hoogte van Kornwerderzand werd het uit de lucht geschoten. Het kwam terecht in het IJsselmeer, niet ver van waar nu de Afsluitdijk ligt.

De zeven bemanningsleden overleefden het niet. De lichamen van vier van hen spoelden later aan op de oevers van het IJsselmeer. Drie van hen werden niet teruggevonden. Onderzoek moet uitwijzen of de gevonden resten daadwerkelijk van de vermiste bemanningsleden zijn.

Meer dan 5500 vliegtuigen stortten in de Tweede Wereldoorlog boven Nederland neer. Een speciaal programma van de overheid ondersteunt gemeenten financieel bij het bergen van vliegtuigen.