Rutte had meer verwacht van Tunesiëdeal, 'de aantallen zijn nog steeds hoog'

Demissionair premier Rutte had verwacht dat de Tunesiëdeal al had geleid tot de komst van minder migranten vanuit Tunesië. Twee maanden geleden reisde hij af naar dat land om samen met zijn Italiaanse collega Meloni en voorzitter Von der Leyen van de Europese Commissie over de deal te onderhandelen met de Tunesische president Saied.

Eerder vandaag meldde de NOS al dat de deal vooral is gebaseerd op wensdenken en dat de afspraken met Tunesië nog altijd erg vaag zijn. Bovendien is het aantal migranten dat via Tunesië naar de EU komt niet gedaald, maar juist explosief gestegen.

Rutte zegt dat hij "niet had verwacht" dat de aantallen mensen die naar Italië komen vanuit Tunesië nog zo hoog zouden zijn. "De afspraken zijn helaas nog niet uitgewerkt, maar ik had gehoopt dat er meer zichtbaar zou zijn. Dat is gewoon niet zo. Daar moet je heel reëel over zijn, want de aantallen zijn nog steeds hoog."