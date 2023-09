Roeibondscoach tevreden over WK-prestaties: 'Kans op goud maximaliseren'

Meenhorst: "We moeten de kans op goud maximaliseren. Om goud te winnen moet je in de finale liggen. Op dit moment liggen we goed op koers om met een hoop ploegen in finale te komen."

Roeibondscoach Eelco Meenhorst is tevreden over de prestaties tot nu toe van de Nederlandse roeiers op het WK in de Servische hoofdstad Belgrado. Eerder vandaag plaatsten zes roeiboten zich voor de finales, waarmee vijf daarvan zich automatisch kwalificeerden voor de Olympische Spelen in Parijs van volgend jaar.

Meenhorst: "Ik denk dat dit een goede afspiegeling is van wat we straks op de Spelen gaan meemaken. Het doel is daar ook om te winnen. Om dat te realiseren, moet je af en toe dingen veranderen."

Ook voor olympische startbewijzen zijn de roeiers in Belgrado goed op weg: "Het plan loopt op rolletjes", aldus Meenhorst. Toch gooide hij de hele indeling van roeiers om, waardoor de samenstellingen in de boten anders zijn dan op het afgelopen EK, dat succesvol verliep.

Regerend Europees- en wereldkampioen in de skiff Karolien Florijn is uiteraard ook present in Belgrado. Ze wil weer presteren, maar onderkent dat elke race anders is, ook de halve finale morgen. "Ik hoop dat ik hier weer een podium kan halen en kan winnen natuurlijk. Het zijn wel lastige omstandigheden met harde wind. Ik heb net in de ochtend een baantje geroeid en het was pittig."

Toch heeft ze een plan van aanpak: "Het loont wel om al in de halve finales goed te varen en te winnen, zodat je de gunstigste baan krijgt in de finale. Stel, het weer is een beetje oneerlijk dan heb je toch de gunstigste baan. Dus ik ga morgen mijn best doen om goed te roeien."